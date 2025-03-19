Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “Ekrem Başkan'ımızın yanındayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle, CHP Adana İl Binası’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Demokrasi ve hukuk vurgusu yapılan basın toplantısı, halkın yoğun katılımı nedeniyle mitinge dönüştü.

Ekrem İmamoğlu’na destek sloganlarının atıldığı toplantıya Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra, CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, partililer ve Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için gelen Adanalılar katıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu’nun bir konuşmasında, “Benle uğraşmak kolay değil, beni yenmek zaten mümkün değil ama de ki bir şey oldu; buradaki herkes bir Ekrem İmamoğlu” dediğini hatırlattı.

"BİZLER VE HALKIMIZ VAR OLDUĞU SÜRECE CUMHURİYET YAŞAYACAK"

Karalar şunları söyledi: "Türkiye’nin başka bir yere evrildiğini hepimiz görüyoruz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere suç isnat etme meselesi değildir. Bu Türkiye’yi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu rejimi başka bir yere evirme çalışmasıdır. 80 yıldır bu yapılmaya çalışılıyor ama başaramadılar. Bizler ve halkımız olduğu sürece de asla başaramayacaklar. Bu ülke kolay kurulmadı, kolay kurtarılmadı. Laik, demokratik Cumhuriyet kolay kurulmadı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmaya kararlıyız. Yeni dünya düzeninde başka planlar yapıldığını görüyoruz. Biz dikkatli, dirençli, birlikte ve daha güçlü olacağız. Zaman bunu gerektiren bir zamandır.”

"SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELDİĞİNDE TÜRKİYE’NİN HER YERİNE BAHAR GELECEK"

Ekrem İmamoğlu’na ve diğer CHP’li belediye başkanlarına yöneltilen suçların doğru olmadığının bilindiğini söyleyen Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Birlikteliğin ve dayanışmanın artması gereken günlerden geçiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Sandık milletin önüne ilk geldiğinde, sadece İzmir’in dağlarında değil, tüm Türkiye’de çiçekleri açtıracağız. Türkiye yeniden müreffeh, rahat, demokratik bir ülke olma yolunda ilerleyecek. İnsanlarımız hak, hukuk, adalet ve demokrasi istiyor. Buraya gelen halkımızın heyecanı ve coşkusu bize cesaret veriyor.”