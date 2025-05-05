Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Halkımıza eşit şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz"

(ADANA) - Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'nde vatandaşlara seslenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Beni Seyhan Belediye Başkanı ve iki kez de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiniz. Ben de hizmet ederken hiçbir zaman hemşehrilerimin bana oy verip vermemesine, siyasi görüşlerine bakmadım. Halkımıza eşit şekilde hizmet vermeye, geçmişte olduğu gibi devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkistan’dan Anadolu'ya" temasıyla bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni, Sarıçam Yörük Ormanı’nda geniş katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği şölene katılan Karalar, Yörük kıyafetleri giyerek, birlik beraberlik mesajları verdi.

Şölende vatandaşlara seslenen Karalar, şunları söyledi:

“Vatan topraklarını kurtaran, bu güzel Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun silah arkadaşlarına minnettarız. O bizi bir arada tutan, kardeşçe yaşamamızı sağlayan büyük önderimizdir ve bu güzel memleketimizi büyük fedakarlıkla bize emanet etti. 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan ve milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Atatürk’ü hain ilan ettiler ve onun hakkında idam cezası verdiler. Ancak Mustafa Kemal Atatürk milletinin bağımsızlığı, ülkesinin özgürlüğü için her şeyi göze aldı, milletine güvenerek yola çıktı ve başardı.

Ciddi manada ayrıştırma yapmak ve bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. Yakın tarihte Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu kavgası çıkarmak için uğraştılar ama hepsi milletimiz tarafından boşa çıkarıldı, başaramadılar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, bu kardeşliğin temelini o kadar sağlam attı ki bunu yıkmaya güçleri yetmedi. Bizi ayrıştırmak, birbirimize düşürmek için çabalamaktan vazgeçmeyecekler. Ama hepsi nafile. Bu millet kimsenin oyununa gelmez. Türk milleti asla bu oyuna gelmez!

Beni Seyhan Belediye Başkanı ve iki kez de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiniz. Bu şimdiye kadar kimseye nasip olmamıştı. Ben de hizmet ederken hiçbir zaman hemşehrilerimin bana oy verip vermemesine, siyasi görüşlerine bakmadım. Halkımıza eşit şekilde hizmet vermeye, geçmişte olduğu gibi devam ediyoruz.

Sarıçam’a çok sayıda bulvar yaptık, ilk gündüz bakım evini burada açtık, TOKİ’nin yolunu, kanalizasyonunu yaptık, suyunu getirdik ve 44 köye Çatalan suyu sağladık. Bunu 69 köye çıkaracağız. Sarıçam’a hizmetlerimiz, diğer ilçelerimize olduğu gibi sürecek. Halkımızı, memleketimizi çok seviyorum, bu can sizlere feda olsun.”