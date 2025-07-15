Adana Büyükşehir Belediye başkanvekili seçiminin tarihi belli oldu
Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan Zeydan Karalar'ın ve belediye başkanvekilinin yerine Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanvekilini 18 Temmuz'da yapılacak seçimle seçeceği duyuruldu.
CHP'li Zeydan Karalar'ın Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi yeni başkanvekili 18 Temmuz'da seçilecek.
Adana Valiliği, konya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."