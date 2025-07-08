Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Zeydan Karalar'a alkışlı destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, belediye meclisi toplantısında destek geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı birinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Göktürk Boyvadaoğlu başkanlığında yapıldı.

Karalar, birleşimin başında yapılan yoklamada isminin okunması sırasında, ayağa kalkan CHP'li meclis üyeleri tarafından alkışlandı.

Meclis oturumunu takip edenler de Karalar için, "Gençlik burada başkanın yanında" ve "Adana'nın gururu Zeydan Karalar" sloganları attı, ellerinde "Halkın iradesine kelepçe vurulamaz", "Direne direne kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Karalar’a yönelik destek alkışları salonda uzun süre devam etti. Boyvadaoğlu’nun birleşimi yönetmesiyle gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.