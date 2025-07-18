Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer oldu

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği için seçim yapıldı.

CHP'nin adayı Güngör Geçer, AKP'nin adayı Abdullah Avcı oldu.

Seçimin ilk iki turunda sonuç çıkmadı. Üçüncü turda CHP'nin adayı Geçer 45 oy alarak oy çokluğuyla Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili oldu.