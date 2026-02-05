Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve hakkında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar Marmara Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve hakkında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar Marmara Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama: "Adana beni bırakmadı ama ben de ömrümün tamamını Adana’nın güzelliği için harcadım. O kardeşlerim her şeye layık gerçekten. Ne yaptıysam hepsine feda olsun."
Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen davada Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.
Ayrıntılar gelecek...