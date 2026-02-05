Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve hakkında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar Marmara Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama: "Adana beni bırakmadı ama ben de ömrümün tamamını Adana’nın güzelliği için harcadım. O kardeşlerim her şeye layık gerçekten. Ne yaptıysam hepsine feda olsun."

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen davada Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

Ayrıntılar gelecek...