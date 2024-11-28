Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Orhan Kemal'in eviyle ilgili açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi, yazar Orhan Kemal'in İstanbul Unkapanı’nda bulunan evinin satışa çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Büyük edebiyatçı Adanalı merhum Orhan Kemal’in İstanbul Unkapanı’nda 12 yıl oturduğu ve önemli eserlerini kaleme aldığı evin satışa çıkarıldığını üzülerek öğrendik. Ancak söz konusu taşınmazın Adana il sınırları dışında olması dolayısıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir kamulaştırma yapması kanunen mümkün değil" denildi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye’nin en önemli yazarları arasında yer alan Adanalı merhum Orhan Kemal’in, İstanbul’da 12 yıl oturduğu ve çok önemli eserlerini kaleme aldığı evin satışa çıkarılması çeşitli medya kuruluşlarında kamuoyuyla paylaşılıyor.

Büyük edebiyatçı Adanalı merhum Orhan Kemal’in İstanbul Unkapanı’nda 12 yıl oturduğu ve önemli eserlerini kaleme aldığı evin satışa çıkarıldığını üzülerek öğrendik ancak söz konusu taşınmazın Adana il sınırları dışında olması dolayısıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir kamulaştırma yapması kanunen mümkün değil.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, büyük edebiyatçı Orhan Kemal’in anısının yaşatılması ve eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili olarak Adana’da önemli işler yapıyoruz. Adana’nın çeşitli mahallelerinde yaşadığı bilinen Adanalı ünlü edebiyatçı merhum Orhan Kemal’in ikamet ettiği evlerin halihazırda yerinde bulunmadığı (yıkılarak yerine başka yapılar inşa edilmiş) tespit edilmiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesi, büyük edebiyatçı Orhan Kemal’in Adana’da yaşadığı yerlerden tarihi Tepebağ bölgesindeki (Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi) tescilli kültür varlığı olan ve mülkiyeti kamulaştırma yoluyla belediyemizde bulunan eski yapının restorasyon projesini hazırlanmış ve Orhan Kemal Evi olarak fonksiyonlandırmıştır. Söz konusu yapının ‘Orhan Kemal Evi’ olarak projelendirme işlemi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nca uygun görülmüştür. Orhan Kemal Evi, 2025 yılı içinde faaliyete geçecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi ayrıca Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali içeriğinde her yıl Orhan Kemal Emek ödüllerini çok değerli sanatçılara takdim ederek, Adanalı büyük edebiyatçıyı anmayı gelenek haline getirmiştir."