Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Yumurtalıklı balıkçılara destek

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Yumurtalık ilçesinde balıkçılara ip ağ ve fanya takımı desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "Üretimi ve alın terini destekleyen bu dayanışmayı sürdürecek, balıkçı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yumurtalık Limanı Balıkçılar Kooperatifi’nde düzenlenen ip ağ ve fanya takımı dağıtım törenine Başkan Vekili Geçer, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

110 balıkçıya 550 ip ağ ve 110 fanya takımı desteğinin sağlandığı törende konuşan Geçer, “Yumurtalık ilçemizde denizin emekçilerine bir nebze olsun katkı sunduk. Üretimi ve alın terini destekleyen bu dayanışmayı sürdürecek, balıkçı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğunun devam etmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Gittiğimiz her yerde vatandaşımız bize Zeydan Başkan’ın ne zaman döneceğini soruyor"

“Bir yanımız buruk. Zeydan Başkan bu memleketin en ücra köşesine hizmeti olan, Adana aşkıyla yaşayan bir insan. Gittiğimiz her yerde vatandaşımız bize Zeydan Başkan’ın ne zaman döneceğini soruyor. Biz de adaletin tecelli edeceğini ve inşallah ilk mahkemeden sonra aramızda olacağını söylüyoruz. Bizim beklentimiz de dileğimiz de temennimiz de bu yönde. İnşallah en geç şubat ayı içinde başkan aramızda olur diye umut ediyoruz.

"Vatandaşın iradesinden daha büyük bir güç yok"

Geldiğimiz günden itibaren de bu çalışmalarımızı ekibimizle birlikte büyük fedakarlıkla sürdürüyoruz. Şunun farkındayız; vatandaşın çok sıkıntıları var, ciddi ihtiyaçları var, büyük talepleri var, hizmet beklentisi var. Şartlar ne kadar zor olursa olsun vatandaşın yanında durmaya devam edeceğiz, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz. Vatandaşın desteği bizimle birlikte olduğu sürece biz güçlüyüz. Vatandaşın iradesinden daha büyük bir güç yok ve olmayacaktır.”

Geçer ve Altıok, daha sonra ilçede vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Geçer, ihtiyaç ve talepleri ilk ağızdan dinledi. Geçer, daha güzel bir Yumurtalık için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.