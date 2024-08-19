Adana'da 1 çocuğun öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü tutuklandı
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Ova Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta 01 ASN 626 plakalı otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki Baran Bülgen'in hayatını kaybettiği, Zozan ve Perihan Bülgen ile Büşra Tan'ın yaralandığı kazanın ardından çıkan arbedede yaralanan sürücü F.K.S'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.
F.K.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.