Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da 10 katlı binada yangın

Adana'da 10 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güncel
  • 02.07.2024 10:28
  • Giriş: 02.07.2024 10:28
  • Güncelleme: 02.07.2024 10:31
Kaynak: DHA
Adana'da 10 katlı binada yangın
Fotoğraf: DHA

Adana'da 10 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 8'inci katındaki daire çıktı. Dairede oturanlar, evi saran dumanı fark edip, dışarı çıktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Merdiven dairesini duman sarması nedeniyle dışarıya çıkamayan bazı apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Yangının çıktığı dairede zarar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol