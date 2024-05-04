Adana'da 11 firari hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis bulunan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş, Ceyhan, Sarıçam, Kozan, İmamoğlu, Yüreğir, Karaisalı ve Tufanbeyli ilçelerinde firari hükümlülere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 11 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.