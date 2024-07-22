Adana'da 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni HES kapağında bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün ekmek almaya gittikten sonra haber alınamayan 11 yaşındaki İbrahim Uğur'un cansız bedeni, sulama kanalındaki hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu.

Adana’da evden çıktıktan sonra haber alınmayan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu.

Olay, 21 Temmuz günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 11 yaşındaki İbrahim Uğur ekmek almak için dışarı çıktı. Çocuk bir süre sonra eve gelmeyince durum polise bildirildi.

İhbarın ardından Yüreğir’e bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalındaki hidroelektrik santrali kapaklarında, bir erkek cesedi bulundu.

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 11 yaşındaki İbrahim Uğur’a ait olduğunu belirledi. Uğur’un cansız bedeni yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.