Adana'da 115 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir depoda 115 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinin Sarıçam ilçesinde yaptığı baskında 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi.
Depodaki tanklarda 115 ton kaçak akaryakıt bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.