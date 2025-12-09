Adana'da 12 yaşındaki çocuğa darp: 1 kişi tutuklandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta Cumali Y. (24) ve Adem T. (34) bisiklet süren 12 yaşındaki Ç.A.D'yi darp etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 kişiden Cumali Y. tutuklandı.
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İddiaya göre, Toros Mahallesi'ndeki sokakta duran Cumali Y. (24) ve Adem T. (34) bisiklet süren çocuklara tepki gösterdi.
Bisikletlilerden 12 yaşındaki Ç.A.D'nin önünü kesip düşmesine neden olan şüphelilerden Cumali Y. çocuğun boğazını sıktı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Durumu öğrenen Ç.A.D'nin ailesinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan zanlılardan Adem T, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, Cumali Y. ise adliyeye sevk edildi.
Cumali Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.