Adana'da 136 sahte araç plakası ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı

Adana’da polis, sahte plaka basımı yapılan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 136 sahte plaka, baskı ekipmanları ve 31 uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

  • 17.03.2026 10:41
  • Güncelleme: 17.03.2026 10:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Adana'da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 136 sahte araç plakası ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte araç plakası basıldığı belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 136 sahte plaka, mühür, 3 karekod basım cihazı, plaka presleme makinesi, 2 boyama silindiri, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı, 19 plaka tablası, 710 boş plaka ile 31 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

