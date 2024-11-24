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Adana'da 16 yaşındaki çocuğun bıçakladığı imam yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.

Yurt
  • 24.11.2024 18:48
  • Giriş: 24.11.2024 18:48
  • Güncelleme: 24.11.2024 18:49
Kaynak: AA
Adana'da 16 yaşındaki çocuğun bıçakladığı imam yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ (48), aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın (16) bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, M.A'yı gözaltına aldı.

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