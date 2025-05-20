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Adana'da 16 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 gündür önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Nisa Su Bakan isimli çocuktan haber alınamıyor.

Güncel
  • 20.05.2025 11:53
  • Giriş: 20.05.2025 11:53
  • Güncelleme: 20.05.2025 12:03
Kaynak: İHA
Adana'da 16 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor
Fotoğraf: İHA

Adana’da 16 yaşındaki Nisa Su Bakan isimli çocuktan haber alınamıyor.

Merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Nisa Su Bakan, 4 gün önce evinden çıkıp bir daha dönmedi.

Bunun üzerine aile Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı.

Aradan 4 gün geçmesine rağmen Bakan bulunamadı.

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