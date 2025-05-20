Adana'da 16 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor
Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 gündür önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Nisa Su Bakan isimli çocuktan haber alınamıyor.
Kaynak: İHA
Adana’da 16 yaşındaki Nisa Su Bakan isimli çocuktan haber alınamıyor.
Merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Nisa Su Bakan, 4 gün önce evinden çıkıp bir daha dönmedi.
Bunun üzerine aile Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı.
Aradan 4 gün geçmesine rağmen Bakan bulunamadı.