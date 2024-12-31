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Adana'da 2 iş yerine silahlı saldırı: 3 şahıs gözaltına alındı

Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı. Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.

Güncel
  • 31.12.2024 11:37
  • Giriş: 31.12.2024 11:37
  • Güncelleme: 31.12.2024 11:39
Kaynak: AA
Adana'da 2 iş yerine silahlı saldırı: 3 şahıs gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yaptığı araştırmada olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar, saklandıkları ikametlere yapılan operasyonlarla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.

Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.

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