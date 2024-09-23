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Adana'da 2 işçi yaşamını yitirmişti: Vinç operatörü tutuklandı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi, vinç operatörü Murat D. tutuklandı.

Çalışma Yaşamı
  • 23.09.2024 10:57
  • Giriş: 23.09.2024 10:57
  • Güncelleme: 23.09.2024 11:01
Kaynak: AA
Adana'da 2 işçi yaşamını yitirmişti: Vinç operatörü tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin olarak gözaltına alınan vinç operatörü Murat D. tutuklandı.

Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, 21 Eylül'de kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düşmüş, bu sırada işçilerden 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır düşen inşaat malzemelerinin altında kalmıştı.

Kazada 2 işçi de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

VİNÇ OPERATÖRÜ TUTUKLANDI

2 işçinin ölümüne sebep olmasıyla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü Murat D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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