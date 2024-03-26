Adana'da 2 kardeşin aracına silahla ateş ettikleri iddiasıyla 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kardeşi içinde bulundukları otomobile ateş açarak öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen 3 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde 3 Ocak 2023'te müştekiler Ş.Ü. ve E.Ü'nün içinde bulunduğu otomobile silahla ateş açılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar A.A, F.A. ve R.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü kardeşler Ş.Ü. ve E.Ü'nün ağabeylerine ait petrol istasyonuna silahla saldırı olduğunu öğrenmesi üzerine otomobille buraya gittikleri belirtildi.

İddianamede, müştekilerin otomobille petrol istasyonundan dönerken sanıklara ait iş yeri önünden geçtikleri sırada silahlı saldırıya uğradıkları, A.A, F.A. ve R.A'nın araçtaki Ş.Ü. ve E.Ü'ye hedef gözeterek ateş ettikleri anlatıldı.

Çift camlı otomobilin zırhlı olması sebebiyle sanıkların öldürme eylemini gerçekleştiremedikleri ve kardeşlerin olay yerinden kaçtığı kaydedilen iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların iki müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "mala zarar verme" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile aletler hakkında kanununa muhalefet" suçlarından 40'ar yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.