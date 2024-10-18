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Adana'da 2 kişiye yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:32
  • Giriş: 18.10.2024 22:32
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:36
Kaynak: AA
Adana'da 2 kişiye yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Şehitduran Mahallesi'nde yolda yürüyen 2 kişi, motosikletli kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, yolda yürüyen 2 kişiye kurşun isabet etmedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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