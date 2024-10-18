Adana'da 2 kişiye yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Şehitduran Mahallesi'nde yolda yürüyen 2 kişi, motosikletli kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, yolda yürüyen 2 kişiye kurşun isabet etmedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.