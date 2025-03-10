Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K. (21) idaresindeki 01 AOV 871 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde C.A'nın (38) kullandığı 01 ALC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İbrahim K, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralı sürücü C.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.