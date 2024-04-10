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Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 21:57
  • Giriş: 10.04.2024 21:57
  • Güncelleme: 10.04.2024 21:57
Kaynak: AA
Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

 Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Ramazan Balta'nın kullandığı 06 MTB 93 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 N 4431 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ve bir yolcu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Balta kurtarılamadı.

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