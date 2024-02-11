Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meryem E. (41) yönetimindeki 33 NOG 16 plakalı otomobil, Durmuşlu Mahallesi Kozan Baraj Köprüsü üzerinde Mert Can K. idaresindeki 34 BYY 498 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Meryem E. ile diğer araçta bulunan Okan O. (31) yaralandı.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.