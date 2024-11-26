Adana'da 2 otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede öldü

Adana'da, 2 otomobilin çarpması sonucu annesiyle 14 Kasım'da yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 14 Kasım'da yaya geçidinde, annesi Suriye uyruklu Rovva Hammud (44) ile 2 otomobilin kendilerine çarpması sonucu yaralanan Emirhan Hammud (6), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi işlemleri için morga götürüldü.

Aynı kazada yaralanan annenin tedavisi ise Çukurova Devlet Hastanesinde sürüyor.

Adana'da 14 Kasım'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Rovva Hammud ve oğlu Emirhan Hammud'a önce Ali K'nin kullandığı 51 ACU 019 plakalı otomobil, ardından Resul Can K. idaresindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil çarpmış, anne ve oğlu yaralanmıştı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.