Adana'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi: 20 kişi gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak tütün ile binlerce makaron ve elektronik sigara ele geçirildi. 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili ekipleri, il merkezi ile Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 869 bin 200 makaron, 56 bin 700 doldurulmuş sigara, 2 ton 263 kilogram kıyılmış tütün, bin 954 paket bandrolsüz sigara, 85 kilogram nargile tütünü, 129 elektronik sigara likidi, 16 akıllı telefon, 138 kaçak doldurulmuş tüp ve 3 hava kompresörü ele geçirildi.

Ayrıca LPG dolumunda kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri sürüyor.