Adana'da 250 sikke ele geçirildi
Kaynak: AA
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 250 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yasa dışı tarihi eser satılacağı bilgisini aldı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 250 sikke ele geçirdi.
Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.