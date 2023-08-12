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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 12.08.2023 13:12
  • Giriş: 12.08.2023 13:12
  • Güncelleme: 12.08.2023 13:16
Kaynak: Haber Merkezi
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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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