Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.42 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-08-12
Saat:12:42:49 TSİ
Enlem:37.856 N
Boylam:36.218 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/CTmR8yyin8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi