Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05:28'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.