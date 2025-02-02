Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05:28'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05:28'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-02-02
Saat:05:28:19 TSİ
Enlem:37.89361 N
Boylam:36.11722 E
Derinlik:11.9 km
Detay:https://t.co/zlVAoFR5ds@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi