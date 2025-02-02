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Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05:28'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 02.02.2025 06:09
  • Giriş: 02.02.2025 06:09
  • Güncelleme: 02.02.2025 06:15
Kaynak: AA
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05:28'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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