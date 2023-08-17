Adana'da 3 evi kül edip ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki evde çıkan yangın, yakınındaki 2 eve ve ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle yangın, 3 saatte söndürüldü.

Saimbeyli ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakınındaki 2 eve daha sıçradı. İhbarla, adrese Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen alevler, bir süre sonra ormana da sıçradı. Yangında, Vahit Emre Uyanık, Emine Uyanık ve Osman Uyanık'a ait evler kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, 3 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü.