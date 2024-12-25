Adana'da 3 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

Adana'da güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Merkez Çukurova ve Seyhan ilçesinde 16-18 Aralık'ta sahipleri tarafından kaldırıma park edilen elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet çalındı.

İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayların meydana geldiği adreslerdeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 hırsızlığı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Hırsızlık olaylarının şüphelisi Kadir K. (21), sokakta yürüdüğü sırada ekiplerce yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada çalınan elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin park halindeki iki motosikleti çalması bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.