Adana'da 3 tır çarpıştı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Adana'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Abit Öztürk idaresindeki tır ile B.G'nin kullandığı tır, Niğde-Pozantı kara yolunda kafa kafaya çarpıştı.
K.E.Y. yönetimindeki tır da kaza yapan araçlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 tır sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Abit Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza ve B.G'nin tırındaki klimaların savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Pozantı kara yolu, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.