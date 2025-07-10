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Adana'da 3 tır çarpıştı: 1 can kaybı, 2 yaralı

Adana'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 10.07.2025 14:10
  • Giriş: 10.07.2025 14:10
  • Güncelleme: 10.07.2025 14:12
Kaynak: AA
Adana'da 3 tır çarpıştı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Fotoğraf: AA

Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abit Öztürk idaresindeki tır ile B.G'nin kullandığı tır, Niğde-Pozantı kara yolunda kafa kafaya çarpıştı.

K.E.Y. yönetimindeki tır da kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 tır sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Abit Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza ve B.G'nin tırındaki klimaların savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Pozantı kara yolu, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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