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Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'da saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 16.08.2023 17:44
  • Giriş: 16.08.2023 17:44
  • Güncelleme: 16.08.2023 17:54
Kaynak: Haber Merkezi
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Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'da deprem meydana geldiği duyuruldu..

AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

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