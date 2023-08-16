Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adana'da saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'da deprem meydana geldiği duyuruldu..
AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2023
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-08-16
Saat:17:36:58 TSİ
Enlem:37.658 N
Boylam:35.38 E
Derinlik:7.3 km
Detay:https://t.co/RvYktdt5sx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi