Adana'da 5 katlı binanın çatısında halı saha: "Kent manzarasında futbol oynuyorlar"

Adana'da 5 katlı bir binanın çatısında yer alan halı saha, serin havada ve kent manzarası eşliğinde maç yapma imkanı sunuyor.

Mehmet Şirin, 26 yıl önce merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki iş yerleri ve otoparkın bulunduğu 5 katlı apartmanda kendisine ait çatıyı değerlendirmeye karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen Şirin, bir bölümünde düğün salonu bulunan çatının kalan kısmına da halı saha yapma kararı aldı. Gerekli mühendislik çalışmalarının ardından halı sahaya dönüştürülen çatıya otopark da yapıldı.

Binanın alt katlarındaki otoparktan araçla ulaşım imkanı bulunan halı saha, yıllardır manzaralı ve serin havada maç yapmak isteyenlerin adresi oluyor.

Halı sahaya araçlarıyla gelenler, otopark sıkıntısı yaşamadan spor yapmanın keyfini yaşıyor.

"ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA TERCİH EDİLİYOR"

Halı saha sorumlusu Orçun Şen, gençlerin güzel manzara eşliğinde maç yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Sahanın özellikle yaz aylarında çok fazla tercih edildiğini belirten Şen, "Adana sıcak bir memleket olduğu için gençler spor yapmakta zorlanıyor ama biz onlara serin havada spor yapma imkanı sunuyoruz. Özellikle yaz aylarında rüzgar aldığı için tercih ediliyor" diye konuştu.

Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

Şen, sahanın hafta içi de hafta sonu da yoğun talep gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Sahayı ilk görenler şaşırıyor ve fotoğraf çektiriyor, özellikle çatıda olduğu için insanların ilgisini çekiyor. Sahada top oynarken bir yandan da şehrin manzarasını seyredebilirsiniz. Halı sahamız yediden yetmişe herkese hizmet veriyor. Saha Adana'ya renk kattı."

KENT MANZARASINDA FUTBOL OYNUYORLAR

Maç yapmak için halı sahaya gelenlerden Mahir Çelik de 7 yıldır devamlı burada futbol oynadıklarını ifade etti.

Manzara eşliğinde futbol oynamanın keyifli olduğunu belirten Çelik, "Eğlenceli oluyor. Hem maç yapıyoruz hem de manzarayı izliyoruz. Çok güzel, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla futbol oynamak için halı sahaya giden İbrahim Aşur da, "Her zaman buraya geliyoruz, saha üst katta olduğu için serin oluyor. Atmosferi çok güzel" dedi.

Gençlerden İsmail Topçu da sahanın akşam saatlerindeki atmosferinin çok güzel olduğunu, manzara eşliğinde futbol oynamanın ayrı bir keyif verdiğini kaydetti.