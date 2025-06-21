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Adana'da 7 otomobile zarar verdiği gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 14:06
  • Giriş: 21.06.2025 14:06
  • Güncelleme: 21.06.2025 14:06
Kaynak: AA
Adana'da 7 otomobile zarar verdiği gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde 7 otomobilin lastik, cam ve aynalarına zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Akıncılar Mahallesi'nde 7 otomobilin lastiklerini kesen, cam ve aynalarına zarar veren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada araçlara zarar veren şüphelinin aynı mahallede ikamet eden S.A. olduğu belirlendi.

Ekipler, S.A'yı gözaltına aldı.

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