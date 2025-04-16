Adana'da 7 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Aramalar sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramalarI titizlikle sürdürüyor.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.