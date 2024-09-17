Adana'da 9 ayda 184 kumarhane kapatıldı

Adana'da 9 ayda 184 kumarhane kapatıldı.

Yılın ilk 9 ayında yapılan baskınlarda yakalanan kumar oynatan 192 kişiye adli işlem, kumar oynayan 424 kişiye ise idari işlem yapıldı.

Kumar oynatan 184 işyerine ise 202 bin 487 TL cezai işlem uygulandı.

Kumar oynayan 424 kişiye ise toplamda 2 milyon 666 bin 375 TL’lik cezai işlem uygulandı.