Adana'da araçla çarpışan motosikletteki bebek öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki bebek öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet ile hafif ticari araç, Kiramithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde çarpıştı.

Devrilen motosikletteki anne, bebeği ve 2 çocuğu yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.