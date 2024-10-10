Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, "yağma" suçundan 20 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Ahmet B'nin merkez Sarıçam ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürürken yakaladı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Hakan D'nin de PTT Evleri Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese giden ekiplerce yakalanan Hakan D. ile Ahmet B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.