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Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.10.2024 10:18
  • Giriş: 10.10.2024 10:18
  • Güncelleme: 10.10.2024 10:18
Kaynak: AA
Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, "yağma" suçundan 20 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Ahmet B'nin merkez Sarıçam ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürürken yakaladı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Hakan D'nin de PTT Evleri Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese giden ekiplerce yakalanan Hakan D. ile Ahmet B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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