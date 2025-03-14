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Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.03.2025 12:06
  • Giriş: 14.03.2025 12:06
  • Güncelleme: 14.03.2025 12:07
Kaynak: AA
Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası bulunan Ramazan A'nın (28) saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, hükümlüyü saklandığı adresten çıktıktan sonra Barbaros Mahallesi 17102. Sokak'ta yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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