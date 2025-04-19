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Adana'da arının soktuğu kişi öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.04.2025 01:57
  • Giriş: 19.04.2025 01:57
  • Güncelleme: 19.04.2025 01:59
Kaynak: AA
Adana'da arının soktuğu kişi öldü
AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden, kovanların bakımını yaptığı sırada sol serçe parmağından arı sokması sonucu fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, alerjisi bulunan Özden'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özden'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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