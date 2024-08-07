Adana'da art arda depremler

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32, 05:33 ve 05:34'te büyüklükleri 4.6, 4.5 ve 4.0 olan 3 deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, depremlerden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32'de 4.6 büyüklüğünde, 05:33'te 4.5 büyüklüğünde ve saat 05:34'te 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre, 05:33'te ve 05:34'te meydana gelen depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.

KOZAN KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremlerden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."