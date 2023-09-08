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Adana'da atık lastik deposunda yangın

Adane'da atık lastik deposunda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel
  • 08.09.2023 20:02
  • Giriş: 08.09.2023 20:02
  • Güncelleme: 08.09.2023 20:06
Kaynak: DHA
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Adana'da atık lastik deposunda yangın
DHA

Adana’da atık lastik deposunda çıkan yangında iş yeri alevlere teslim oldu. 

Yangın, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi’ndeki atık lastik deposunda çıktı. Depodan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplere yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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