Adana'da atlara eziyet görüntüleri: 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

Adana’da "atlara kırbaçlı işkence" başlığıyla paylaşılan ve hayvanlara yönelik şiddet içeren görüntüler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Görüntüler üzerine yapılan incelemeler sonucunda, olayda yer aldığı belirlenen 3 çocuğun kimliği tespit edildi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Çocuklar hakkında başlatılan adli süreç devam ederken, olayla ilgili bir de idari yaptırım kararı alındı.

5199 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLEM

Çocuklar hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı bildirildi. Hayvan hakları ihlali ve çocukların suça sürüklenmesi çerçevesinde değerlendirilen olaya dair yasal prosedür işletiliyor.