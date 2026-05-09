Adana'da atlara eziyet görüntüleri: 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı
Sosyal medyada yayımlanan "atlara kırbaçlı işkence" görüntülerinin ardından kimlikleri tespit edilen 3 çocuk hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ceza uygulanan çocuklar, adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.
Adana’da "atlara kırbaçlı işkence" başlığıyla paylaşılan ve hayvanlara yönelik şiddet içeren görüntüler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Görüntüler üzerine yapılan incelemeler sonucunda, olayda yer aldığı belirlenen 3 çocuğun kimliği tespit edildi.
ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Çocuklar hakkında başlatılan adli süreç devam ederken, olayla ilgili bir de idari yaptırım kararı alındı.
5199 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLEM
Çocuklar hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı bildirildi. Hayvan hakları ihlali ve çocukların suça sürüklenmesi çerçevesinde değerlendirilen olaya dair yasal prosedür işletiliyor.