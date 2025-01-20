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Adana'da aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 16:02
  • Giriş: 20.01.2025 16:02
  • Güncelleme: 20.01.2025 16:02
Kaynak: AA
Adana'da aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Plakası öğrenilemeyen otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüjdeki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kazadan 2 saat sonra aynı virajda savrulan başka bir otomobil de yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Araçlarda hasara neden olan kazalar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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