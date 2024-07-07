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Adana'da bahçe yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 07.07.2024 23:04
  • Giriş: 07.07.2024 23:04
  • Güncelleme: 07.07.2024 23:04
Kaynak: DHA
Adana'da bahçe yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

ADANA'nın Feke ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ve 3 dönüm alanda zarara yol açan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerindi ilçeye bağlı Sülemişli Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde çıktı. Ormanın yakınındaki meyve ağaçlarından yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormana sıçramadan söndürüldü. 3 dönüm alana zarar veren yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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