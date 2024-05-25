Adana'da balıkçı dükkanına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde balıkçı dükkanına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, sürücüsünün kim olduğu henüz öğrenilemeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak balıkçı dükkanına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anı görüntülerinde, balıkçı dükkanı önündeki bir kişinin üzerine gelen araçtan kurtulmak için hızla uzaklaştığı görülüyor.