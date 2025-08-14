Adana'da balıkçı esnafından Zeydan Karalar’a özgürlük çağrısı: "Hukuka yeniden güvenmek istiyoruz"

Adana’nın Karataş ilçesindeki balıkçılar, denize açılmadan önce teknelerine Zeydan Karalar’la birlikte çektirdikleri fotoğrafları asıyor ve özgürlük çağrısı yapıyor.

Adana’nın Doğu Akdeniz’e kıyısı olan 3 ilçesinden biri Karataş’ta bugünlerde adalet çağrısı var. Karataşlı balıkçılar, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın özgürlüğüne kavuşup, görevine iade edilmesi isteğiyle teknelerine Zeydan Karalar’ın fotoğraflarını astılar.

Karalar, her yıl gerçekleştirdiği desteği deniz emekçilerine bu yıl da ulaştırdı. Belediye 120 balıkçıya fanya ve ip ağ hibe etti. Bu yılki destek töreninde Zeydan Karalar’ın aralarında olamadığını kaydeden balıkçı esnafı adaletin yerini bulması ve Zeydan Karalar’ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

CHP’li belediye başkanları ile ilgili yaşanan sürecin adalete olan inançlarını sarstığını vurgulayan balıkçı esnafı, hukuka yeniden güvenmek ve inanmak istediklerini bildirdi.





