Adana'da bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada araçtan fırlayan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sinan Şahbaz yönetimindeki 33 AUC 712 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjdeki bariyere çarparak takla attı. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve araçtan fırlayıp orta şeride düşen Gülay Şahbaz'a başka bir araç da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülay Şahbaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 3 kişi ise ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Şahbaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.