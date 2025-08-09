Adana'da bekçi, çocuk işçiyi darp etti

Adana'da gece bekçisi K.K, bir markette çırak olarak çalışan A.G. isimli 'çocuk işçiyi' darbetti.

Olay, önceki gün Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kadrosunda çalışan gece bekçisi K.K, izinli olduğu saatlerde marketten marul siparişi verdi.

ÜRÜNÜ BEĞENMEDİ

Ramazan Gündeş'e ait iş yerinde çırak olarak çalışan A.G, siparişi götürerek teslim etti. Kısa bir süre sonra marketi arayan K.K, ürünü beğenmediğini söyledi.

Gündeş de ürünü iade edebileceğini belirtti. Markete gelen K.K, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle A.G. ile tartışmaya başladı.

K.K, A.G'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Darp raporu alan A.G, ailesiyle Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek K.K'den şikayetçi oldu.